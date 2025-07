Officiel : Le transfert à l’OM qui les fait jubiler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme attendu, après Valentin Rongier, c’est Quentin Merlin qui quitte l’OM pour s’engager avec le Stade Rennais. Ce mardi, le transfert du latéral gauche en Bretagne a été officialisé, lui qui vient ainsi remplacer Adrien Truffert, vendu à Bournemouth. Malgré le passé au FC Nantes de Merlin, Rennes n’a pas hésité à le recruter et se frotte aujourd’hui les mains.

C’est désormais officiel, Quentin Merlin est un joueur de Rennes. Après avoir recruté Valentin Rongier, le club breton offre donc un nouvel élément en provenance de l’OM à Habib Beye. « Formé à Nantes avant de rejoindre Marseille il y a un an et demi, Quentin Merlin poursuit sa carrière au Stade Rennais F.C. et s’engage au club jusqu’en 2029 », annonce le Stade Rennais dans son communiqué.

« C’est un atout de premier plan pour le SRFC » Quentin Merlin a donc signé et suite à cela, Arnaud Pouille, directeur général du Stade Rennais a pris la parole pour les médias du club. « Nous recherchions un latéral gauche talentueux et fiable. Avec Quentin Merlin, nous validons l’arrivée d’un excellent espoir français pour renforcer notre assise défensive. En plus de qualités sportives indéniables, Quentin est un très bon coéquipier de vestiaire, tourné vers les autres. C’est un atout de premier plan pour le SRFC », a-t-il confié sur l’arrivée du désormais ex-joueur de l’OM.