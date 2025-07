Transfert à 15M€ : Le coup surprise de l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM aurait transmis une offre de 15M€ au Dynamo Kiev pour s’attacher les services de Taras Mykhavko. Le défenseur central ukrainien de 20 ans est estimé à 20M€ par son club, mais Marseille espère faire fléchir les dirigeants du Dynamo. Après Facundo Medina, un nouveau renfort défensif pourrait débarquer cet été.

Le mercato de l’OM bat son plein. Après les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, et les accords trouvés avec Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) et Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais poursuit son chantier défensif avec une cible prometteuse : Taras Mykhavko.