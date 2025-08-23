Signature à l’OM : Rabiot perd une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En acceptant de rejoindre l'OM en septembre 2024 alors qu'il était libre sur le marché des transferts, Adrien Rabiot avait accepté de s'asseoir sur une grosse partie de son salaire habituel et aurait donc perdu une fortune ces douze derniers mois si l'on en croit les propos de sa mère et agent, Véronique Rabiot, qui a mis l'accent sur ce poit.

Souvenez-vous, ce transfert avait fait grand bruit en septembre 2024 : après être arrivé au terme de son contrat avec la Juventus Turin et alors qu'il n'avait pas trouvé preneur tout au long de l'été, Adrien Rabiot avait finalement opté pour une signature à l'OM. Un choix de carrière qui avait forcément polémique étant donné que le milieu de terrain de 30 est un pur produit issu du centre de formation du PSG, mais Rabiot avait néanmoins foncé au moment du coup de fil de Medhi Benatia. Et il n'a pas hésité à faire un gros sacrifice financier pour l'OM.

« Il a divisé son salaire par deux » Alors qu'il se retrouve aujourd'hui poussé vers la sortie en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires de l'OM, Adrien Rabiot fait l'objet d'un sérieux manque de reconnaissance comme l'a souligné sa mère dans les colonnes de La Provence : « Quand il parle d'ingratitude, c'est évident. Tout le monde peut comprendre ce qu'il ressent. On ne parle pas que des efforts financiers, alors qu'il a divisé son salaire par deux. On dit que les footballeurs sont beaucoup payés mais, malgré tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Il l'a fait », souligne Véronique Rabiot, précisant donc que son fils avait perdu une fortune depuis un an en divisant son salaire par deux pour l'OM.