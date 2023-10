Scandale après OM-OL, la FFF s’en mêle

Benjamin Labrousse

Au lendemain des graves incidents ayant touché le bus de l’OL ainsi que son entraîneur Fabio Grosso, de nombreuses personnalités ou instances se sont exprimés au sujet de cette soirée cauchemardesque pour le football français. À son tour, la FFF a publié un communiqué ce lundi après-midi, condamnant les divers incidents survenus dans la soirée de dimanche.

Le football français a connu une soirée noire ce dimanche soir. À l’approche du stade Vélodrome, le bus de l’OL a été visé par des projectiles lancés par certains supporters marseillais. Alors que l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été sévèrement touché au visage, la rencontre prévue entre Lyon et l’OM a été reportée.

Incidents OM-OL : Le témoignage terrifiant d’un supporter https://t.co/BM0APR7ocZ pic.twitter.com/a4iVnD3eRh — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

La FFF condamne les incidents survenus à Marseille

Ce lundi, la FFF a publié un communiqué au sujet des incidents survenus ce dimanche soir. « La Fédération Française de Football condamne avec la plus grande fermeté les graves incidents qui ont eu lieu dimanche à Marseille. (…) Les actes de violence qui se sont déroulés sur la voie publique, contre les cars qui véhiculaient l’équipe de Lyon et ses supporters jusqu’au Stade Vélodrome, sont inadmissibles et contraires à toutes les valeurs du football » , déclare notamment l’instance.

« La FFF adresse son soutien à Fabio Grosso »