Quel joueur va le plus manquer à l'OM pendant la CAN ?

La rédaction

La CAN 2024 aura lieu du 13 janvier au 11 février. Malheureusement pour l'OM, plusieurs joueurs de son effectif devraient participer à cette compétition, alors que leurs sélections ont validé leur ticket pour la Côté d'Ivoire. En effet, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté ont l'opportunité de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Selon vous, lequel d'entre eux va le plus manquer à l'OM ? A vos votes !

Après le sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun, les 24 équipes africaines qualifiées se retrouveront cet hiver en Côte d'Ivoire. En effet, la compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février. Une programmation qui ne fait pas du tout les affaires de l'OM. Disposant de onze joueurs africains dans son effectif, le club emmené par Marcelino va voir plusieurs éléments de son effectif s'envoler vers la Côte d'Ivoire dans quatre mois. Et heureusement pour l'écurie phocéenne, deux joueurs majeurs de son effectif sont déjà assurés de ne pas faire le voyage.

Aubameyang et Kondogbia vont rester à Marseille

Alors que le Gabon et la République centrafricaine - respectivement troisième du groupe I et de la poule E - n'ont pas passé la phase de qualifications pour la CAN 2024, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia vont rester à Marseille cet hiver. Mais alors que leur sélection disputera la Coupe d'Afrique des Nations, neuf joueurs de l'OM risquent de partir.

Neuf joueurs de l'OM concernés par la CAN

Disposant d'une place importante en sélection, les Sénégalais Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, les Marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit et le Congolais Chancel Mbemba sont presque assurés d'être convoqué pour la CAN 2024. Au contraire, le portier sénégalais Simon Ngapandouetnbu, le Camerounais François Mughe et l’Ivoirien Bamo Meïté croisent les doigts pour être choisi par leur sélectionneur.



A votre avis, quel joueur va le plus manquer à l'OM pendant la CAN ? C'est le moment de voter !