Payet transformé après l’OM ? Il rétablit une vérité

Lorsqu’il était à l’OM, Dimitri Payet était régulièrement critiqué pour son poids et sa condition physique. Dernièrement, des photos du Réunionnais de 36 ans, sur lesquelles on pouvait le voir dans une excellente forme, avaient interpellé. Mais selon le principal intéressé, son poids n’est pas si différent que celui qu'il avait à Marseille.

Six mois après avoir rejoint Vasco de Gama, Dimitri Payet est une nouvelle fois revenu sur son départ de l’OM, dans un entretien accordé à L'Équipe . S’il s’éclate au Brésil, le Réunionnais de 36 ans a toujours du mal à digérer son départ prématuré de Marseille.

Payet a perdu 8 kg au Brésil ?

À l’OM, le poids de Dimitri Payet a souvent été un sujet de discorde. Mais sur des clichés publiés sur les réseaux sociaux, on avait pu l’apercevoir dans une excellente forme physique. Selon Diego Pereira, préparateur physique de Vasco de Gama, Dimitri Payet a perdu 8 kg à son arrivée au Brésil.

« Il n'y a pas de différence entre le Payet sous Sampaoli et le Payet du Vasco »