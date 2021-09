Foot - OM

OM : Une nouvelle option inattendue pour l’avenir de Kamara ?

Publié le 7 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Déjà dans le flou pour son avenir à l'OM, Boubacar Kamara semble également dans l'expectative concernant son futur international.

A Marseille, l'avenir de Boubacar Kamara ne cesse de faire parler. Et pour cause, le contrat du jeune Marseillais s'achève en juin prochain et alors qu'il a refusé de partir cet été, un départ libre dans un an n'est pas à exclure compte tenu de sa situation contractuelle. Malgré tout, des discussions pour une prolongation sont en cours afin d'éviter cette situation. Mais il n'y a pas que son avenir à l'OM qui intrigue.

Kamara vers la sélection sénégalaise ?