OM : Une catastrophe annoncée en direct !

L’OM a réalisé une saison satisfaisante, terminant deuxième du championnat derrière le PSG. Cependant, plusieurs observateurs pointent du doigt la faiblesse du club à faire émerger des talents issus de son centre de formation. Un problème qui pourrait se révéler crucial dans un contexte de crise économique liée aux droits TV.

Un gros problème annoncé à l'OM

Florent Germain, correspondant de RMC Sport à Marseille, insiste sur cette carence. « En post-formation, seuls Bilal Nadir et Robinio Vaz ont réussi à sortir du lot. Malgré la victoire en Coupe Gambardella en 2024, on attendait plus d’intégrations. Mais l’OM peine à donner leur chance aux jeunes. La pression est trop forte, et les opportunités sont rares », explique-t-il lors de l'émission Rothen S'Enflamme.