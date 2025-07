OM : «Un rêve», il s’annonce avec De Zerbi

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 19 ans, Keyliane Abdallah vit ses premières semaines avec le groupe pro de l’OM. Vainqueur de la Gambardella en 2024, le milieu formé au club espère profiter de la préparation estivale pour gagner du temps de jeu cette saison. Depuis son stage en Andorre, le neveu de Toifilou Maoulida s'est confié sur ses ambitions à Marseille.

« L’OM a toujours été mon club de cœur. C’est une chance que beaucoup aimeraient avoir. J’essaie de profiter un max et de rendre la pareille aux gens. Peut-être que je ne réalise pas aujourd’hui. Je suis dans un rêve », a-t-il confié. Très apprécié au sein du centre de formation pour son sérieux et sa mentalité, Abdallah incarne parfaitement le profil du joueur local que l 'OM s ouhaite valoriser.

Abdallah interpelle De Zerbi

D'ailleurs, le joueur espère obtenir sa chance la saison prochaine malgré la concurrence à son poste. « Je veux prendre beaucoup de minutes et d’expérience dans toutes les compétitions : Coupe de France, Ligue 1, Ligue des champions. Et pourquoi pas m’imposer, même si ce n’est pas facile. Il ne faut pas se mettre de limites. Ce n’est pas parce qu’on est les plus jeunes qu’il nous fait des cadeaux. Roberto de Zerbi est exigeant. Il croit en nous, nous laisse notre chance, nous envoie des signes positifs » a souligné Abdallah. Reste désormais à transformer cette confiance en minutes de jeu.