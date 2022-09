Foot - OM

OM : Un joueur de Tudor se fait fracasser, il a le niveau L2 !

Publié le 18 septembre 2022 à 03h45 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM s'est massivement renforcé en défense centrale en attirant Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Isaak Touré et Eric Bailly. En parallèle, Leonardo Balerdi joue toujours et possède un temps de jeu important, mais pour Jonatan MacHardy, l'Argentin n'a pas le niveau pour l'OM.

S'il y a bien un secteur de jeu qui a été renforcé cet été à l'OM, c'est la défense centrale. En effet, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Isaak Touré et Eric Bailly sont arrivés tandis que William Saliba, prêté sans option d'achat, Luan Peres et Duje Caleta-Car sont partis. Dans le même temps, Leonardo Balerdi continue à jouer, mais c'est une mauvaise nouvelle selon Jonatan MacHardy.

«Bailly a passé son temps à rattraper les erreurs de Balerdi»

« Il y a un point très important à soulever. Lorsque tu joues sans Mbemba qui est le taulier de la défense depuis le début de la saison et sans Gigot qui fait le travail malgré tout, c’est de suite plus compliqué. Bailly a passé son temps à rattraper les erreurs de Balerdi en première mi-temps. Au bout d’un moment, il le paye parce qu’il a répété les efforts et ça donne le but de Francfort », assure le consultant RMC pour l' After Foot .

«Un joueur n’a pas le niveau pour jouer à l’OM, c’est Balerdi»