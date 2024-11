OM : Un champion d’Europe signe pour terminer sa carrière

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion d'Europe en 1984, Alain Giresse a préféré terminer sa carrière à l'OM, plutôt qu'aux Girondins de Bordeaux. L'ancien milieu de terrain garde un souvenir ému de son passage à Marseille, malgré certaines difficultés, notamment lorsqu'il a fallu affronter son équipe de cœur en finale de Coupe de France 1987.

A l’occasion des 125 ans du club, l’OM est allée à la rencontre de ses légendes. Le club marseillais s’est entretenu longuement avec Alain Giresse. Après 16 ans à Bordeaux, le milieu de terrain avait fait le choix de rejoindre Marseille et d’y terminer sa carrière. Aujourd’hui âgé de 72 ans, Giresse a fait le bilan de son passage à l’OM.

Giresse évoque son parcours à l'OM

« Les deux saisons que j’ai passées ici sont pour moi deux très belles saisons. Pour moi, c’est un changement complet. Je n’avais connu qu’un seul club et j’ai découvert autre chose, quelque chose qu’il faut connaître c’est à dire l’ambiance du stade Orange Vélodrome. C’était le début de ce que l’on appelle l’ère Tapie et je faisais partie des joueurs expérimentés qui étaient venus pour encadrer une équipe de jeunes joueurs. Tout s’est bien passé puisque la première année on a joué le titre, on a fini second et joué une finale de Coupe. Il y a tellement de grands joueurs qui sont passés par l'OM comme Marius Trésor ou encore Jean-Pierre Papin, que j'ai découvert ici. Il était au début de sa prodigieuse carrière » a confié Giresse au média du club.

Bordeaux est resté dans son coeur

Mais ce parcours à l’OM a donné aussi lieu à quelques moments compliqués. « Quand on a vécu aussi longtemps avec un club et qu’on l’affronte notamment lors d’une finale, c’est pas ce qui est le plus agréable à vivre. Et en plus la déception de perdre, notamment cette finale de Coupe 87, tout ça a été très désagréable »a lâché Giresse.