Transferts : Panique au PSG, c'est la guerre pour ce joueur de Deschamps !

Malgré le recrutement de Matvey Safonov lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait boucler la signature de Lucas Chevalier en 2025. Toutefois, le club de la capitale ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, le PSG serait contraint de se frotter à l'Atlético, le Bayern et aux plus grosses cylindrées anglaises pour le recrutement de Lucas Chevalier.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico n'ont pas été retenus par la direction du PSG. Par conséquent, ces trois gardiens sont partis librement et gratuitement.

Le PSG a observé Lucas Chevalier

Alors que Luis Enrique n'avait plus que deux portiers à disposition, à savoir Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Luis Campos a bouclé la signature de Matvey Safonov lors du dernier mercato estival. Et en 2025, le conseiller football du PSG voudrait recruter un autre gardien de but : Lucas Chevalier (23 ans).

Chevalier : Le PSG a sept concurrents XXL

D'après les indiscrétions de TBR Football, le PSG aurait observé Lucas Chevalier cette saison, et ce, en vue d'un transfert. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Lucas Chevalier aurait particulièrement la cote en Europe, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. A en croire le média britannique, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Newcastle, l'Atlético et le Bayern seraient tous sur les traces du joueur du LOSC. D'une part, les Spurs, les Red Devils et les Blues seraient allés à la pêche aux renseignements sur Lucas Chevalier. D'autre part, les Citizens, les Magpies, les Colchoneros et les Bavarois se seraient contentés de l'observer. Le PSG est prévenu.