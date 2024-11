Transferts : L’énigme à 20M€, c’est le soulagement au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En janvier dernier, le Paris Saint-Germain recrutait Gabriel Moscardo, un joueur qui n’a toujours pas eu l’occasion de jouer sous le maillot rouge et bleu, ni même en Ligue 1 malgré son prêt à Reims durant l’été. Ses débuts seraient enfin imminents, de quoi rassurer le club de la capitale, inquiet de sa situation.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain profitait du mercato pour boucler les transferts de deux jeunes brésiliens. Lucas Beraldo est ainsi arrivé de São Paulo pour 20M€, ne traînant pas avant de se faire une place dans la charnière centrale. Gabriel Moscardo a quant à lui signé en provenance du Corinthians pour 20M€ mais est resté au Brésil, prêté dans la foulée de son transfert pour soigner une blessure au pied gauche. Près d’un an plus tard, le milieu auriverde n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG, ni même sur le sol français.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Moscardo enfin proche de débuter ?

Prêté l’été dernier au Stade de Reims, Gabriel Moscardo attend encore avant de disputer son premier match officiel en France, la faute à une blessure à l'aine et à la concurrence au sein de son club. Mais la fin du calvaire semble approcher pour le natif de Taubaté au Brésil, qui est apparu mercredi dernier lors d’un match amical contre Charleroi (2-0), ouvrant même le score sur penalty. De bon augure pour la suite, avec une possible apparition dès ce week-end face à l’OL comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes du jour.

Le PSG peut souffler

D’après le quotidien sportif, Gabriel Moscardo n’a jamais baissé les bras malgré les dernières semaines compliquées, avec une attitude et un professionnalisme qui ne passent pas inaperçues à Reims. La direction du PSG va pouvoir souffler, elle qui s’inquiétait de la situation de son joueur au point d’envisager de rompre le prêt. « Je ne suis pas dans la gestion des contrats, mais je sais qu'on a besoin de toutes nos ressources. À partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s'en privera pas, a fait savoir l'entraîneur Luka Elsner, rapporté par L'Equipe. La clé, c'est qu'on puisse communiquer correctement et qu'on avance ensemble. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça »