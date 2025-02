OM : «Tu crées des problèmes», De Zerbi se fait allumer !

La rédaction

Après la victoire 3-2 de l’OM au Vélodrome face à l’OL, Christophe Dugarry s’est montré très critique à l’égard du club phocéen. Si Roberto De Zerbi a préféré titulariser Mason Greenwood au poste d’avant-centre pour renforcer son milieu de terrain, le champion du monde 98 n’a pas du tout validé cette stratégie.

L’OM affrontait l’OL ce dimanche dans un Olympico de folie. Si les Olympiens se sont imposés 3-2, le match a été marqué par des choix forts de Roberto De Zerbi, notamment celui de titulariser Mason Greenwood en pointe. Si le coach italien a expliqué ce choix par sa volonté de gagner la « bataille du milieu », certains observateurs ne valident pas du tout cette stratégie.

« Ça ronronne avec le ballon »

Interrogé au sujet de Roberto De Zerbi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry s’est montré très virulent à l’égard du tacticien italien : « Moi, je trouve que les gars ne sont pas aidés par De Zerbi, je suis désolé. Je ne sais pas ce qu’il est en train de mettre en place. » critique l’ancien joueur de l’OM.

« J’entends, il veut encore des recrues, ok, on va lui donner encore des recrues, il n’y a pas de problème. Il trouve qu’il y a un déficit technique, on ne peut qu’être d’accord avec lui, mais ce qu’il met en place, à quel moment ça aide les joueurs ? Ton meilleur joueur, tu le mets en position d’avant-centre… Tu as trouvé cette idée quand ? Tu as appelé ton ami Luis Enrique pour concocter ça ? » continue le champion du monde 98, avant d’expliquer : « J’entendais les commentaires : "L’OM ne concède pas d’occasions, l’OM maîtrise", mais heureusement que l’OM maîtrise, ils ont dix joueurs défensifs ! Heureusement qu’ils ne concèdent pas beaucoup de situations, mais par contre, ils ne proposent rien. Ça ronronne avec le ballon. »

« L’Olympique de Marseille, Droit au but, c’est ça, sincèrement ? »

Christophe Dugarry a été très cash sur la philosophie de jeu de l’OM : « Très bien pour la réaction, très bien pour la qualité technique des buts, très bien pour l’entrée de Gouiri. Et si on veut, on peut même aller jusqu’à dire : "De Zerbi, incroyables les changements qu’il a faits !" Mais mec, c’est toi qui crées le problème et après, tu amènes une solution en faisant enfin rentrer des attaquants, enfin des mecs qui jouent à leur poste. Mais l’Olympique de Marseille, Droit au but, c’est ça, sincèrement ? Aller chercher De Zerbi pour ça ? Acheter Gouiri 22 M€ pour ça ? Moi, je trouve les supporters extrêmement gentils. Pas un sifflet, rien à la mi-temps du match, alors que la première période était pauvre, catastrophique. »

Le consultant a également exprimé ses doutes sur la nouvelle recrue marseillaise : « Oui, Gouiri, il s’est passé quelque chose, mais bon, on va attendre. Gouiri, c’est un match bien, trois moyens et deux pas bons. »