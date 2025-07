OM : Surprise, il retourne sa veste pour son transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Rennais fait coup double. Le club breton serait parvenu à trouver un accord avec Quentin Merlin, mais aussi Valentin Rongier. Les deux joueurs marseillais viendront renforcer la formation de Habib Beye la saison prochaine. Un double renfort d’envergure pour Habib Beye, même si le cas Rongier étonne : il avait juré ne jamais signer à Rennes.

« C’est un club qui ne m’attire pas du tout »

« C’est un club de la région qui a aussi beaucoup de supporters. Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c’est forcément un club que je vois comme ennemi. Si je pourrais signer ? Non. Je ne pense pas. C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Et ce n’est pas comme si j’étais ici de passage. C’est ma dix-huitième saison, j’ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu. » avait déclaré Rongier dans les colonnes de Ouest-France en 2018. Visiblement, sa position a évolué.