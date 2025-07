OM : Séparation douloureuse sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Quentin Merlin, le divorce a été prononcé en ce début de semaine. Une fin de collaboration pas si soudaine au vu de la cote de l'international espoir français sur le marché des transferts dont Bournemouth cet été. Transféré au Stade Rennais, Merlin s'est confié sur son compte Instagram aux supporters de l'Olympique de Marseille pour un dernier au revoir.

L'Olympique de Marseille a pris la décision de se séparer de deux joueurs phares de Roberto De Zerbi la saison passée : Valentin Rongier et Quentin Merlin. Les deux joueurs formés au FC Nantes se sont envolés chez le club rival des Nantais, à savoir le Stade Rennais.

«On a coutume de dire qu’à Marseille, tout se vit plus intensément» La fin d'une aventure de seulement 18 mois pour Quentin Merlin qui a pris le temps d'adresser un long message destiné à l'immense famille bleu et blanche à l'Olympique de Marseille. « Chers Marseillais. On a coutume de dire qu’à Marseille, tout se vit plus intensément. Après une saison et demie au cœur de cette passion brûlante, je ne peux que confirmer qu’il ne s’agit pas d’un simple cliché. D’une demi-finale européenne quelques mois après mon arrivée à une qualification en Ligue des Champions un an plus tard, mon aventure phocéenne aura été aussi riche en émotions qu’en enseignements ».