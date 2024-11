OM : Rabiot annonce une bonne nouvelle après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un mois et demi après son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot fait déjà figure de titulaire indiscutable dans le onze de Roberto De Zerbi. L'ancien milieu de terrain du PSG enchaîne les performances complètes de 90 minutes sur le terrain, et il a d'ailleurs tenu à se montrer rassurant dimanche soir sur son état physique après la victoire face au FC Nantes.

C'était la surprise post-mercato estival à l'OM, et quelle surprise ! Adrien Rabiot (29 ans) s'est officiellement engagé pour deux saisons avec le club phocéen le 17 septembre dernier, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison dernière. L'ancien joueur du PSG déchaine donc les passions avec ce choix de carrière, mais il s'agit surtout désormais de prouver sur le terrain. Et alors que l'OM s'est imposé dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes (2-1), Rabiot a une nouvelle fois disputé les 90 minutes de la rencontre.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je retrouve mes jambes... »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, l'international français (48 sélections) a donné une nouvelle rassurante sur son état physique, lui qui était à court de forme au moment de débarquer à l'OM en septembre dernier : « Personnellement ça va, je retrouve mes jambes petit à petit, je suis content d'enchaîner 90 minutes encore ce soir », confie Adrien Rabiot, qui fait donc déjà figure de titulaire indiscutable pour Roberto De Zerbi.

Tout a changé à l'OM !

Adrien Rabiot poursuit en évoquant les nombreux changements apportés au vestiaire de l'OM au cours du mercato estival : « Il y a des réadaptations et on le disait avec le coach, on a pas mal de joueurs qui viennent de championnats étrangers, de jeunes joueurs qui doivent s'adapter. Le coach a aussi connu autre chose et ne s'attendait pas forcément à ça en Ligue 1. On a pas mal de choses à travailler, pas mal de détails à améliorer, mais quand on met tout ça bout à bout, on voit qu'on est deuxièmes. Avec tout ce qu'il reste à faire, c'est une très bonne chose », indique le milieu de terrain marseillais.