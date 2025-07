OM : «Prostituée», le clan Rabiot prend cher

Souvent critiquée pour son caractère bien trempé, Véronique Rabiot ne laisse personne indifférent. Perçue par certains comme autoritaire, elle est aussi respectée pour sa résilience et son implication dans la carrière de son fils Adrien, aujourd'hui à l'OM. Agée de 66 ans, elle s’est imposée comme une figure incontournable dans l’univers du football français.

Véronique Rabiot victime d'insultes

Mais derrière cette carapace jugée agressive, certains voient surtout une femme marquée par les épreuves de la vie. « On vient tous de milieux difficiles, mais il y a des cas plus compliqués que d'autres, et Adrien en est un. Il faut voir comment on parlait d'elle il y a dix ans. On l'a quasiment traitée de prostituée. Elle en a souffert. Mais elle a toujours pris tous les coups, et c'est ce qui a permis à Adrien de se protéger de beaucoup de choses » a déclaré Arnaud Péricard, ancien avocat de la famille Rabiot et aujourd’hui proche d’elle.