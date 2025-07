OM : Problème de comportement, De Zerbi fait son mea culpa !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de la saison dernière, sur le banc de l’OM, on a pu voir un Roberto De Zerbi assez sanguin sur le bord du terrain. Et même les joueurs de l’Italien n’échappent pas à ce côté. C’est ainsi qu’Amir Murillo a notamment été repris de volée assez durement par son entraîneur face à l’OM. Mais voilà que par la suite, De Zerbi a tenu à présenter ses excuses pour son comportement.

Même quand l’OM gagne, il y a des choses qui ne vont pas. Ça a été le cas lors de la victoire à Nantes (1-2) en novembre dernier. Et c’est alors Amir Murillo, entré en jeu, qui s’était retrouvé dans le collimateur de Roberto De Zerbi. « Il est entré à 20 minutes de la fin et il était juste devant mon banc. Et moi, tout au long des 20 minutes, je lui rentre dedans, je lui rentre dedans », a expliqué l’entraîneur de l’OM à l’occasion du documentaire, Sans jamais rien lâcher.

« Merci de me l’avoir dit » Mais voilà que Roberto De Zerbi a été trop loin avec Amir Murillo aux yeux de Medhi Benatia. Et le Marocain n’a pas hésité à le faire savoir à l’entraîneur de l’OM lors d’un coup de fil : « Il y a un sujet dont je dois te parler par rapport à Murillo. Hier, c’est vrai qu’il n’a pas fait une bonne entame de match, mais tu as été un peu trop sur ses côtes. Tu ne l’as pas aidé à revenir. Je sais que toi tu vois Murillo à ce niveau et tu as envie qu’il soit toujours comme ça. Là je trouve que tu as été un peu dur ». Recadré, De Zerbi ne s’est d’ailleurs pas braqué, bien au contraire. « Medhi, tu as bien fait. Merci de me l’avoir dit, dis moi ce genre de chose à chaque fois parce que moi quand je suis dans le feu de l’action je ne m’en rends pas compte », a répondu l’Italien.