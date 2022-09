Foot - OM

OM : Pour le retour de Mandanda, le Vélodrome se prépare

Publié le 17 septembre 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda a passé quatorze ans à l’OM et va retrouver le stade Vélodrome dimanche sous ses nouvelles couleurs bretonnes du Stade Rennais. L’occasion pour les supporters marseillais de l’accueillir comme il se doit. Explications.

Lors du dernier mercato estival, Steve Mandanda a mis fin à une histoire d’amour de 14 saisons avec l’OM. Alors forcément, lui qui était un véritable cadre du vestiaire, son départ pour le Stade Rennais s’est fait ressentir.

Gueye attend du Vélodrome un bel accueil pour Mandanda

Et ce n’est pas Pape Gueye qui affirmera le contraire. De passage en conférence de presse vendredi, le milieu de terrain de l’OM a fait passer le message suivant au sujet du départ de Steve Mandanda. « On était tous déçu de son départ. Je suis très content de le revoir. (…) Steve c’est Steve, on sait tous ce qu’il a fait pour ce club, l’amour qu’il a eu et qu’il a encore pour ce club. J'espère et je sais que les supporters vont l’accueillir comme il se doit, chez lui ».

Le Vélodrome va chanter à la gloire d’ll Fenomeno