OM - Polémique : Une légende du PSG assure la défense de Villas-Boas !

Publié le 9 mars 2020 à 23h00 par G.d.S.S.

Expulsé vendredi dernier après son accrochage avec un arbitre, André Villas-Boas avait fait son mea culpa. Pourtant, Luis Fernandez persiste à dire que l’entraîneur de l’OM a eu raison de s’emporter…

« C'est ma faute. Je pense que j'ai raté un peu mes changements et on a perdu le contrôle du match. Je suis le responsable et c'est ma responsabilité », avait confié André Villas-Boas vendredi soir au micro de Canal + après le match nul concédé par l’OM contre Amiens (2-2), et le technicien portugais faisait donc son mea culpa après son gros accrochage avec l’arbitre qui lui a valu une expulsion. Mais Luis Fernandez, ancien entraîneur emblématique du PSG, est revenu sur cet épisode au micro de beINSPORTS et assure la défense d’André Villas-Boas.

« Villas-Boas a raison »