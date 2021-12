Foot - OM

OM - Polémique : Racisme, insultes… La réponse du clan Suk !

Publié le 5 décembre 2021 à 13h15 par T.M.

Depuis quelques jours, l’OM se retrouve au coeur de la polémique à cause d’insultes racistes proférées à l’encontre du joueur de Troyes, Hyun-Jun Suk. Et dans l’entourage du Sud-Coréen, on est revenu sur ce dossier.

Dimanche dernier, l’OM s’était imposé face à Troyes (1-0). Une rencontre qui s’était disputée à huis clos. Forcément, cela était alors plus facile d’entendre les conversations entre chacun et cela a laissé éclater une énorme polémique raciste. En effet, des propos dénigrants ont été captés à l’encontre de l’attaquant troyen, Hyun-Jun Suk. Des propos qui venaient du banc de l’OM. Face à cette polémique, Pablo Longoria a pris les choses en main et va sanctionner l’auteur des faits.

« La meilleure réponse aux gens stupides… »