OM - Polémique : Le gros tacle de l’OGC Nice après les incidents !

Publié le 18 septembre 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que la polémique des débordements lors de Nice-OM semblait être enterrée, le directeur du football du club niçois a remis de l’huile sur le feu.

Tout semblait terminé dans cette polémique, mais on est visiblement reparti pour une nouvelle passe d’arme médiatique. En effet, la LFP avait définitivement mis fin à l’affaire des débordements survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM le 22 août dernier en dévoilant ses sanctions et en annonçant que les matchs devaient être rejoué le 27 octobre. Seulement voilà, ce samedi, Julien Fournier a ravivé les braises en défendant l’OGC Nice et en adressant un gros tacle à l’OM pour son attitude lors de cette affaire.

« Marseille s'est victimisé »