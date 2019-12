Foot - OM

OM : Pierre Ménès compare Dimitri Payet à… Neymar !

Publié le 23 décembre 2019 à 1h00 par H.G.

Excellent ces derniers temps, Dimitri Payet a une nouvelle fois guidé l’OM vers le chemin de la victoire ce samedi contre Nîmes (3-1). Et Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer la prestation du milieu offensif, osant même le comparer à Neymar.

Dimitri Payet a retrouvé des couleurs avec l’Olympique de Marseille. Depuis la victoire 2-1 face à l’Olympique Lyonnais le 10 novembre dernier lors de laquelle il avait brillé tout au long du match, l’international français est l’auteur d’excellentes performances acec l’OM. Le meneur de jeu de 32 ans s’est mué en véritable maître à jouer de l’équipe entraînée par André Villas-Boas et est à la baguette de la grande majorité des actions Phocéennes. Ce samedi, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale, Dimitri Payet a guidé l’OM vers la victoire, en provoquant un but contre son camp de Sofiane Alakouch en début de seconde période avant d’inscrire le troisième but marseillais dans les dix dernières minutes de la rencontre. Une performance largement saluée par Pierre Ménès, osant même comparer l'apport dans le jeu de Dimitri Payet à celui de Neymar au PSG.

« Payet est à l’OM ce que Neymar est au PSG »