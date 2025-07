OM : Pierre Ménès annonce un gros transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille continue de faire réagir. Après les départs de plusieurs cadres comme Valentin Rongier ou Quentin Merlin, le club phocéen a accéléré dans le sens des arrivées avec notamment la venue de Facundo Medina, en provenance du RC Lens. Un renfort défensif qui semble convaincre Pierre Ménès.

Le mercato a démarré fort du côté de l’Olympique de Marseille. Après une saison mouvementée, la direction phocéenne, en collaboration avec Roberto De Zerbi, s’emploie à construire un effectif plus solide et équilibré. Trois renforts ont été officialisés : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et donc Facundo Medina, arrivé en provenance du nord de la France sous la forme d'un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat de 18 M€.