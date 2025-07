Transfert - OM : C'est signé, il explique son choix improbable !

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Valentin Rongier vient de prendre le large. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a paraphé un bail de trois saisons avec le Stade Rennais. Et pourtant, il avait affirmé il y a quelques années qu'il ne rejoindrait jamais le grand rival du FC Nantes, son club formateur. Ce lundi soir, Valentin Rongier a justifié son choix de signer au Stade Rennais.

«Je ne vois absolument pas ça comme une régression»

Dans une vidéo publiée sur la chaine YouTube du Stade Rennais, Valentin Rongier s'est justifié après son transfert. « Pourquoi j'ai signé au Stade Rennais ? Il y a beaucoup de raisons. Sache en tout cas que c’est un choix qui a été mûrement réfléchi. Pour moi, Rennes, aujourd’hui, c’est un club très attractif. C’est important de rejoindre un club aujourd’hui qui a beaucoup d’ambitions, avec le projet de retrouver l’Europe le plus rapidement possible. J’ai échangé aussi énormément avec le coach, avec le directeur sportif, avec le président. Parce que je voulais comprendre ce qu’ils voulaient et si ça collait avec le projet que j’attendais. Et je pense que tout s’est aligné, parce que leurs discours m’ont beaucoup plu », a expliqué l'ancien numéro 21 de l'OM, avant d'en rajouter une couche.