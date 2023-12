OM - Papin : Un coup de gueule lâché en direct

Thibault Morlain

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, l’OM a officialisé l’arrivée de Mehdi Benatia en guise de nouveau conseiller sportif. Mais par la même occasion, le club phocéen a annoncé d’autres gros changements au sein de son organigramme. Arrivé en tant que conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a été nommé entraîneur de la réserve de l’OM. Une décision qui ne plait toutefois pas à tout le monde.

Ce jeudi, l’OM a publié un communiqué pour lever le voile sur sa « réorganisation du pôle sportif ». Et un peu à la surprise générale, cela a concerné Jean-Pierre Papin, qui était jusqu’à présent conseiller de Pablo Longoria, le président de l’OM. « Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM », a précisé le communiqué de l’OM sur Papin.



« Quel message on donne à la formation marseillaise ? »

Au micro de Canal+ , Mickaël Landreau a rebondi sur cette promotion surprise de Jean-Pierre Papin à l’OM. Alors qu’on a déjà pu voir la légende du football français sur un banc de touche en tant qu’entraîneur, voilà qu’il sera désormais aux commandes de la réserve de l’OM. Un choix qui interpelle Landreau : « C’est pas méchant, j’aime bien Jean-Pierre Papin. C’est une bonne personne. Mais quel message on donne à la formation marseillaise ? On lui donne un poste pour lui donner un poste. La fibre formatrice de Jean-Pierre Papin, j’ai des doutes ».

« Le choix, il m’interpelle »