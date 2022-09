Foot - OM

OM : Nouvelle polémique pour Igor Tudor, il s’explique

Publié le 14 septembre 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Ce mardi, l’OM affrontait l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Une rencontre perdue par les Phocéens (0-1). Au-delà de ce résultat, c’est les choix d’Igor Tudor qui ont fait polémique à l’issue du match. En effet, que ce soit au coup d’envoi ou au cours de la rencontre, l’entraîneur de l’OM a réservé certaines surprises. Forcément, Tudor a dû s’expliquer, notamment en ce qui concerne sa gestion d’Alexis Sanchez.

Après une défaite face à Tottenham, l’OM devait relever la tête en Ligue des Champions. Pour cela, il fallait s’imposer à domicile contre l’Eintracht Francfort. Sur le papier, les joueurs d’Igor Tudor étaient favoris, mais sur le terrain, ce sont les Allemands qui ont été au-dessus. En effet, Francfort est reparti de la Canebière avec les 3 points de la victoire (0-1). Une déception forcément pour l’OM qui se retrouve déjà en difficulté en Ligue des Champions. Et alors que Tudor avait réussi à regagner des points auprès des fans, voilà que les critiques pleuvent à nouveau sur l’entraîneur phocéen. La cause ? Les choix du Croate durant ce match, notamment sa décision de remplacer Alexis Sanchez

Des choix qui posent question

Dès le coup d’envoi de la rencontre, Igor Tudor avait réservé des surprises. En effet, l’entraîneur de l’OM avait décidé de se priver de Matteo Guendouzi, laissé sur le banc de touche. A côté de cela, Dimitri Payet était enfin titulaire, aux côtés de Gerson et Alexis Sanchez en attaque. Toutefois, ces 3 joueurs n’ont pas réussi à faire la différence en 60 minutes. Par conséquent, à l’heure de jeu, Tudor a décidé de remplacer le Français, le Brésilien et surtout le Chilien, faisant alors entrer Amine Harit, Cengiz Ünder et Luis Suarez. De quoi étonner, notamment le remplacement de Alexis Sanchez. A ce moment là, l’OM était mené et il fallait donc revenir au score, ce qui aurait pu être possible avec le sens du but de l’ancien de l’Inter Milan.

