Messi, Neymar... Alexis Sanchez donne rendez-vous aux stars du PSG

Publié le 28 août 2022 à 15h10 par Quentin Guiton

L’OM réalise un énorme mercato estival, avec pas moins de onze recrues. L’une d’entre elles a fait plus de bruit : Alexis Sanchez. En recrutant le Chilien, Pablo Longoria a réussi un gros coup et a peut-être enfin trouvé son « grand attaquant ». D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone ou encore d’Arsenal attend déjà de pied ferme un certain match…

Cet été, l’OM a réalisé un mercato animé. En effet, Pablo Longoria a attiré pas moins de onze recrues ! Et le mercato n’est pas encore terminé. Parmi ces arrivées, une en particulier s’est fait remarquer, celle d’Alexis Sanchez. L’OM a en effet réussi le gros coup en attirant l’ancienne star du FC Barcelone et d’Arsenal.

Transferts - OM : Longoria l'appelle sur le mercato, il hallucine https://t.co/Qnlz73TlC2 pic.twitter.com/kVLvQGg7Gg — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Atmosphère incroyable »

Et samedi dernier, Alexis Sanchez découvrait pour la première fois le Stade Vélodrome. Et après une très belle prestation et une victoire face au FC Nantes (2-1), le Chilien s’était enflammé pour l’ambiance au sein de l’antre marseillaise : « Heureux pour cette victoire et mes débuts au Vélodrome. Atmosphère incroyable. Allez l’OM » avait-il déclaré sur Instagram .

« Ce sera le match d’Alexis Sanchez »