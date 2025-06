OM - McCourt : Le grand changement annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM sort d’une saison plutôt convaincante sur le plan sportif avec une belle 2e place en championnat, derrière le PSG. Et elle le droit en partie à son propriétaire, Frank McCourt, qui n’avait pas hésité à valider des changements majeurs au sein de l’effectif comme l’a indiqué le président Pablo Longoria.

Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Adrien Rabiot… C’est un fait, la direction de l’OM n’avait pas hésité à procéder à de nombreux changements au sein de son effectif l’été dernier pour donner un nouvel élan au projet. Un choix qui a porté ses fruits, puisque le club phocéen a terminé dauphin du PSG en Ligue 1, et retrouvera ainsi la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais ce grand changement n’aurait pas pu avoir lieu s’il n’avait pas été validé par Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM.

« Il a accepté » Interrogé en conférence de presse le 19 mai dernier, Pablo Longoria avait fait une grande révélation à ce sujet : « Si on a pris des risques, c'est grâce au propriétaire, Frank McCourt. la première chose qu'on lui a demandé c'est un changement complet par rapport à la saison 23/24. Il a accepté. La deuxième c'est comment on construit avec une base de trois ans? On l'a géré, on a pris des risques, c'est vrai, mais toujours avec des limites. On a bien géré la trésorerie », indique le président de l’OM, qui a donc tenu à rendre hommage à Frank McCourt.