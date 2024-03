OM : Marcelino à l’origine d’un gros transfert ?

Arnaud De Kanel

Azzedine Ounahi est en délicatesse avec l'OM. Le milieu de terrain marocain n'a pas bénéficié de la confiance d'Igor Tudor à son arrivée l'hiver dernier avant d'être replacé sur l'aile gauche durant le court mandat de Marcelino. D'ailleurs, ce repositionnement décidé par l'entraineur espagnol l'avait intimement convaincu que l'histoire devait s'arrêter là.

Que se passe-t-il avec Azzedine Ounahi ? Flamboyant lorsqu'il enfile la tenue du Maroc, il devient l'ombre de lui même lorsqu'il la troque pour celle de l'OM. Mécontent de sa situation l'été dernier, il avait même des envies de départ.

Ounahi voulait partir à cause de Marcelino

Et le principal responsable de tout cela se nomme Marcelino. D'après La Provence , Azzedine Ounahi n'aurait pas du tout apprécié le fait d'être replacé sur le côté gauche par l'entraineur espagnol et il aurait ainsi ouvert la porte à un départ. Finalement, Medhi Benatia a calmé ses envies d'ailleurs et Marcelino a quitté le club avant lui.

Une blessure à l'orteil toujours handicapante