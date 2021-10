Foot - OM

OM - Malaise : La terrible annonce de Deschamps sur Payet et Mandanda !

Publié le 4 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Mattéo Guendouzi sera le seul joueur de l'OM à disputer le Final 4 de la Ligue des Nations, Didier Deschamps s'est prononcé sur les situations de Steve Mandanda et Dimitri Payet.

Jeudi, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer le Final 4 de la Ligue des Nations. Une liste dans laquelle ne figure qu'un seul joueur de l'OM, et ce n'est pas Steve Mandanda, mais bien Mattéo Guendouzi. Il faut dire que l'ancien portier du Havre joue beaucoup moins face à Pau Lopez ce qui explique sa non-sélection. « Je fais des choix sportifs. La vie de groupe c'est une chose donc vous me posez la question, vous avez la réponse. Même si Steve est un habité de l'équipe de France, j'ai pris cette décision », confiait le sélectionneur en conférence de presse.

Deschamps douche les espoirs de Payet et Mandanda