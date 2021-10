Foot - OM

OM : Les mots forts de Didier Deschamps après la disparition de Bernard Tapie !

Publié le 5 octobre 2021 à 0h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a rendu hommage à son ancien dirigeant à l'OM, Bernard Tapie, décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans.

Le choc est énorme à Marseille ! Ancien dirigeant de l’OM et homme fort du football français dans les années 90, Bernard Tapie est décédé dimanche matin à l’âge de 78 ans des suite d’un cancer. A la tête du club marseillais, le dirigeant avait amené son équipe vers le sacre européen en 1993. Face au Milan AC lors de cette finale, le capitaine se nommait Didier Deschamps. Aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de France, il a rendu hommage à Bernard Tapie et a évoqué sa relation avec lui.

« C'est un personnage qui a marqué le football et d'autres domaines »