OM : Les 5 défenseurs qui ont marqué l’histoire de l’OM

Publié le 19 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de son histoire, l’OM a vu passer un bon nombre de défenseurs de talent dans son effectif, et certains sont restés des figures emblématiques du club Phocéen. Retour sur les cinq défenseurs légendaires de l’histoire de l’OM.

Marius Trésor

Passé par l’OM pendant huit ans, entre 1972 et 1980, Marius Trésor a été un figure marquante du club marseillais. L’ancien international français (63 sélections, 4 buts) a d’abord évoluer latéral droit avant de passer défenseur central. Capitaine de l’OM dès sa deuxième saison au club, il a malheureusement été trop souvent miné par les blessures et n’a remporté, au final, qu’une Coupe de France en 1976. Un palmarès qui ne reflète pas vraiment ses prestations de haut niveau pendant huit ans avec l’OM.

Marcel Desailly

Il n’aura passé qu’une seule saison dans sa carrière avec l’OM, mais quelle saison… Marcel Desailly débarque en 1992 dans une équipe qui tourne déjà très bien, et il doit y affronter une rude concurrence en défense centrale avec les présences de Basile Boli et Carlos Mozer. Malgré tout, le futur champion du Monde 98 parvient à faire son trou, étant notamment l’un des grands artisans de la victoire de l’OM en finale de la Ligue des Champions face au Milan AC en mai 93. Et il rejoindra d’ailleurs le club rossonero dans la foulée…

Carlos Mozer

Recruté par l’OM en 1989 pour 4M€ en provenance du Benfica Lisbonne, le défenseur brésilien a été l’une des grandes figures du club à cette période. En effet, Carlos Mozer a tenu la baraque, d’abord associé Karl-Heinz Föster avant de former par la suite avec Basile Boli ce qui restera probablement la charnière centrale la plus solide de l’histoire de l’OM. Il est finalement parti en 1992 pour retourner au Benfica, un an avant la victoire historique en Ligue des Champions.

Eric Di Meco

Un pur cru du club. Avant les années bling-bling de l’ère Tapie qui a mené jusqu’en victoire finale de la C1 en 1993 face au Milan AC, Eric Di Meco a vécu des galères : la relégation, des périodes de prêt peu concluantes à Nancy et Martigues avant le retour en 1988, où il a d’abord été remplaçant. Finalement, le latéral gauche a su s’imposer comme un titulaire indéboulonnable de l’OM durant ses trois titres de champion de France consécutifs. Et Di Meco a sutout été le seul joueur issu du centre de formation marseillaise à avoir gravi toutes les marches jusqu’au sacre en Ligue des Champions de 1993.

Basile Boli

Comment parler des meilleurs défenseurs de l’histoire de l’OM sans évoquer Basile Boli… Dans le style et sur le plan technique, il n’a jamais été le plus marquant, mais ses larmes le soir de la finale de Ligue des Champions remportée contre le Milan AC ont offert une image légendaire. D’autant que Boli, auteur de l’unique but de cette rencontre d’une tête sur corner, est entré dans l’histoire et dans le cœur des supporters de l’OM pour l’éternité.