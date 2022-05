Foot - OM

OM : L’énorme joie de Frank McCourt !

Publié le 22 mai 2022 à 9h20 par La rédaction

Au terme d’un incroyable scénario, l’OM a donc terminé 2ème de Ligue 1, se qualifiant ainsi directement pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le plus grand bonheur de Frank McCourt.

Ce samedi, tout Marseille a explosé… devant le but du RC Lens face à Monaco. En effet, grâce à la réalisation de Ganago, le club phocéen a terminé deuxième de Ligue 1, décrochant ainsi une qualification directe en Ligue des Champions. Après cette soirée de folie, pour Canal+ , Frank McCourt a fait part de sa joie : « C'est incroyable. Vraiment incroyable. Je suis tellement heureux pour les supporters. Jorge (Sampaoli) et Pablo (Longoria) ont travaillé comme ça toute l'année, ils ont travaillé ensemble. Et les joueurs les ont respectés et les ont écoutés et voilà où nous sommes. Je suis tellement heureux pour les supporters, c'est incroyable. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C'est une fin de saison magique. L'OM est de retour ».