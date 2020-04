Foot - OM

OM : Le vibrant hommage de l'OM à Pape Diouf

Publié le 1 avril 2020 à 10h43 par La rédaction

Ancien président de l'OM, Pape Diouf est décédé à 68 ans mardi soir après avoir été infecté par le Covid-19. Le club phocéen a tenu rendre hommage à son ancien patron.

Président de l'OM entre 2004 et 2009, Pape Diouf est décédé mardi. Touché par le Covid-19, l'ancien homme fort du club phocéen a laissé une immense trace à l'OM où il est très apprécié. Sur Twitter , le club lui a donc rendu hommage : « L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches . » Mais ce n'est pas tout, puisque Jaques-Henri Eyraud a également précisé au micro d' Europe 1 qu'un hommage lui sera bien évidemment rendu au stade Vélodrome lorsque le confinement sera terminé : « Nous sommes contraints par le confinement et les règles sanitaires du moment, mais bien évidemment que le temps venu, nous rendrons un hommage à Pape Diouf qui le mérite tellement . »