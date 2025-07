OM : Le PSG fait complètement vriller De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Giflé à domicile par le PSG en octobre dernier, l’OM était tombé de très haut. Alors que le club phocéen pensait pouvoir rivaliser avec le club de la capitale, ça n’a pas été possible. Certes Marseille a évolué à 10 contre 11 une grande partie de la rencontre, mais dans l’état d’esprit, l’OM n’y était pas. Et ça, Roberto De Zerbi n’a clairement pas apprécié et il n’a pas manqué de le faire savoir à ses joueurs.

Quand Roberto De Zerbi n’est pas satisfait, il n’hésite clairement pas à le faire savoir. Et suite à la défaite de l’OM face au PSG en octobre dernier (0-3), l’Italien était plus remonté que jamais contre ses joueurs et ce qu’ils avaient pu montrer sur le terrain. Une colère qu’on a pu voir lors du documentaire Sans jamais rien lâcher diffusé par l’OM. C’est ainsi que De Zerbi avait clairement repris de volée ses joueurs, lâchant au passage un énorme avertissement.

« Je vous le dis devant le président, je vais devenir une autre personne » « Aujourd’hui, c’est la dernière fois. Sur l’attitude, je ne transige pas. Mardi, Pierre (Höjbjerg), écoutez moi bien, si ne serait-ce que pendant l’échauffement, j’en vois un faire faire comme ça je vous le dis devant le président, je vais devenir une autre personne. Le football pour pour moi c’est une raison, une façon de me racheter ! Avec le foot, j’ai perdu la famille Mason. Tu comprends ? Je suis disposé à tout perdre. Le président est témoin », a ainsi balancé Roberto De Zerbi devant le vestiaire de l’OM après avoir perdu contre le PSG.