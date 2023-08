OM : Le patron du vestiaire lance un avertissement

Hugo Chirossel

Capitaine de l’OM, Valentin Rongier n’était pas très satisfait vendredi soir, après le match nul concédé sur la pelouse de Metz (2-2). Le milieu de terrain marseillais a regretté le manque d’efficacité de son équipe lors de cette rencontre, ce qui n’est pas une première cette saison. Il a invité ses coéquipiers à grandir rapidement afin de ne pas réitérer ce genre de résultat.

Trois jours après son élimination face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OM espérait retrouver le sourire vendredi soir sur la pelouse de Metz. Tout avait bien commencé pour les Olympiens, qui ont ouvert le score dans le premier quart par l’intermédiaire du jeune Emran Soglo, titulaire en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière.

«On doit gagner ce match, on doit le tuer»

L’OM a ensuite vu le but de Valentin Rongier être refusé pour une faute très légère au départ de l’action. Pourtant en supériorité numérique à la suite de l’expulsion d’Ababacar Lô, les hommes de Marcelino ont laissé filer la rencontre. Cheikh Sabaly a égalisé avec beaucoup de réussite, avant que Georges Mikautadze ne donne l’avantage à Metz. Vitinha a finalement ramené les siens à 2-2 en fin de rencontre, permettant à l’OM de rentrer à Marseille avec au moins le point du match nul, ce qui n’a pas réconforté le vestiaire pour autant.

«Il faut vraiment qu'on grandisse»