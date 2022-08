Foot - OM

OM : Issus de la même famille, ils ont joué pour l’OM

Publié le 20 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Durant ce mercato estival, l’OM a donc accueilli Issa Kaboré, prêté avec option d’achat par Manchester City. Le Burkinabais est ainsi venu épauler Jonathan Clauss dans le couloir droit et son nom n’est pas sans rappeler celui d'un ancien joueur de l’OM : Charles Kaboré. C’est normal, les deux sont issus de la même famille et sont cousins. Ce n’est d’ailleurs pas la première que sur la Canebière plusieurs membres d’une même famille portent les couleurs du club phocéens.

André Ayew, Jordan Ayew et Abedi Pelé

Forcément, quand on parle d’une famille célèbre à l’OM, on pense directement à la famille Ayew. Et tout avait commencé en 1987 avec le transfert d’Abedi Pelé. Le Ghanéen restera alors à Marseille jusqu’en 1993 avec bien évidemment comme point d’orgue la victoire en Ligue des Champions. Mais la lignée d’Abedi Pelé à l’OM s’est poursuivie quelques années plus tard avec ses deux fils : André Ayew et Jordan Ayew. Formés sur la Canebière, eux aussi auront fait les beaux jours de l’OM et ayant connu une belle histoire du côté du Vélodrome.

Michy Batshuayi et Aaron Leya Iseka

Il y a aussi eu Michy Batshuayi et son frère, Aaron Leya Iseka. C’est en 2014 que le premier cité est recruté par l’OM en provenance du Standard de Liège. En deux saison sur la Canebière, le Belge fait bonne impression, de quoi alors taper dans l’oeil de Chelsea, qui le recrute en 2016. L’OM perd alors là son attaquant et pour le remplacer, la décision est prise de recruter… son frère. Aaron Leya Iseka est alors prêté par Anderlecht, mais l’expérience a été très loin d’être concluante pour celui qui est désormais du côté de Barnsley en Angleterre.

Transferts - OM : Tout savoir sur Issa Kaboré, la 10ème recrue du mercato https://t.co/xWqieN7zqq pic.twitter.com/SNC1IMGHAf — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Bruno et Valère Germain

Autre histoire de famille qui s’est poursuivie de père en fils à l’OM, celle des Germain. De 1988 à 1991 puis lors de la saison 1994-1995, c’est Bruno Germain qui porte les couleurs du club phocéen. Et celui-ci n’est autre que le père de Valère Germain qui sera transféré quelques années plus tard à Marseille. En 2017, il est ainsi recruté à l’AS Monaco par l’OM, marchant par la même occasion dans les traces de son père.

Eric et Joël Cantona

Comment ne pas évoquer également les frères Cantona, Eric et Joël Cantona. Eux aussi ont joué tous les deux pour l’OM, pas au même moment en revanche. Si le King est bien évidemment connu pour sa carrière en Angleterre, que ce soit à Leeds et bien sûr à Manchester United, c’est en France qu’il a débuté sa carrière. Ainsi, après des aventures à Auxerre et Martigues, Eric Cantona rejoint en 1988 l’OM, où il y jouera deux saisons. Quelques années plus tard, en 1994, c’est donc Joël Cantona, son frère, qui est recruté par les Phocéens.

Christophe Galtier et Jean-Charles De Bono

Dans l’histoire de l’OM, Issa Kaboré et Charles Kaboré ne seront en revanche pas les premiers cousins à évoluer sous le maillot du club phocéen. En effet, il y a aussi eu Jean-Charles De Bono et un certain Christophe Galtier. Le premier a évolué entre 1980 et 1985 du côté de la Canebière avant de partir pour les Girondins de Bordeaux. Natif de Marseille et cousin de Jean-Charles De Bono, Christophe Galtier a lui aussi évolué à l’OM, à savoir entre 1985 et 1990 puis de 1995 à 1997.

Les Gilly, les pionniers

Alors que plusieurs autres exemples existent à l’OM sur des joueurs d’une même famille à l’instar des frères Zvunka ou du père et fils Scotti, les premiers resteront les frères Gilly, Albert et Louis. C’est au début du 20ème siècle que ces deux joueurs ont évolué ensemble à Marseille, contribuant d’ailleurs à la création du club phocéen.