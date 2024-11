OM : «Je suis très fier d'eux» : L'annonce surprise de Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau

L'OM piétine à l'Orange Vélodrome cette saison, en atteste sa seule victoire à signaler en cinq rencontres disputées dans l'élite du football français. Dimanche, l'Olympique de Marseille tentera d'inverser la tendance contre l'AS Monaco. Ce samedi, Roberto De Zerbi a déclaré sa flamme à ses cadres avant ce choc quand bien même ils peuvent être aux abonnés absents pendant ces matchs.

L'Olympique de Marseille n'y arrive pas à domicile. En cinq rencontres disputées à l'Orange Vélodrome en Ligue 1 cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi ne s'y sont imposés qu'une seule et unique fois lors de la réception de l'OGC Nice à la mi-septembre (2-0). Parmi les contreperformances à noter de l'Olympique de Marseille, on peut citer les claques infligées par le PSG (3-0) et l'AJ Auxerre (3-1).

L'OM peine à imposer sa suprématie au Vélodrome...

Roberto De Zerbi a déjà fait part de sa déception et de son incompréhension concernant la faculté de son groupe à mieux voyager que de recevoir depuis le coup d'envoi de la saison. A quelques heures de la venue de l'AS Monaco dans l'antre de l'OM dimanche soir, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a tenu à faire passer un gros message d'encouragement, surprise, aux cadres de son vestiaire qui peuvent pourtant faire preuve d'un manque de leadership dans ces matchs à enjeux à domicile.

...mais De Zerbi est heureux de l'impact de ses cadres !

« Les cadres, je suis très fier d'eux, Hojbjerg, Rulli, Rongier, Kondogbia, Maupay, Rabiot, Balerdi également, même s'il n'est pas très âgé. Je suis heureux de leur comportement dans l'équipe. Les autres doivent les suivre. Avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, c'est avoir des exemples. Ceux qui ne sont pas encore au niveau doivent les suivre ». a dévoilé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce samedi dans des propos rapportés par Le Phocéen. Reste à savoir si cette déclaration permettra aux cadres de l'OM d'aller chercher leur deuxième victoire au Vélodrome cette saison.