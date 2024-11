Mercato : Le coup de génie de l'OM qui va tout changer ?

Thomas Bourseau

L'OM a empilé les recrues pendant le mercato d'été en enregistrant d'ailleurs 12 renforts. Une activité monstre qui a occupé les journées des décideurs de l'Olympique de Marseille et du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. De ce fait, il n'y a pas eu de stage de pré-saison comme Pierre-Emile Hojbjerg l'a regretté. Mais le club phocéen a remédié à cette situation cette semaine.

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria s'est montré particulièrement inspiré avec son conseiller sportif Medhi Benatia. Le loft des joueurs jugés indésirables par Roberto De Zerbi s'est considérablement vidé lorsque le président de l'OM est parvenu à offrir une toute nouvelle équipe avec pas moins de douze recrues, Adrien Rabiot étant le dernier arrivant en septembre dernier de par son ancien statut d'agent libre après son départ en fin de contrat de la Juventus.

OM - Rabiot : De Zerbi a trouvé la formule magique ? https://t.co/PIBlFXKG0p pic.twitter.com/SxxPvjINsD — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

L'OM a mis le feu au mercato, mais n'a pas mis en place de stage de préparation

En plein rush avec de nombreux ajustements à effectuer au sein de l'effectif de son nouvel entraîneur par le biais du marché des transferts, le coach italien n'a pas effectué de stage de pré-saison avec son équipe afin de mieux apprendre à connaître son groupe et de permettre aux nouveaux joueurs de l'OM de tisser des liens sur et surtout en dehors du terrain. Cependant, cette semaine, un stage à Mallemort pourrait bien avoir changer la donne si l'on en croit Pierre-Emile Hojbjerg.

«Cet été, il n'y a pas eu de stage ou de pré-saison. Ca fait du bien, ces choses-là»

En conférence de presse ce samedi, à 24h du choc de cette 13ème journée de Ligue 1, le milieu de terrain prêté par Tottenham avec option d'achat a évoqué les bienfaits de cette mise au vert concoctée par l'OM.

« Quand tu prends le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner ensemble, tu commences à parler des choses plus profondes. Vivre ensemble plusieurs jours, c'est plus intensif sur le côté humain et ça fait du bien. Cet été, il n'y a pas eu de stage ou de pré-saison. Ca fait du bien, ces choses-là ».