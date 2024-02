OM : Il annonce le départ de Gattuso en direct !

Benjamin Labrousse

Actuellement en pleine crise de résultat, l’OM se trouve bien loin de ses objectifs initiaux. Arrivé sur le banc marseillais en septembre 2023, Gennaro Gattuso peine à trouver des solutions pour sa formation. Pour Julien Benneteau, cela ne fait aucun doute, l’Italien ne sera pas sur le banc du club phocéen la saison prochaine.

« C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe » . Jeudi soir, au sortir du match nul concédé par l’OM face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa (2-2), Gennaro Gattuso lâchait une déclaration plus qu’énigmatique. Véritable aveu de faiblesse du technicien italien ou simple erreur de traduction ? Quoi qu’il en soit, Gattuso et l’OM n’y arrivent plus, et sont désormais engouffrés dans une spirale négative.

« Il ne s’en sort pas »

Présent dans l’émission les Grandes Gueules du Sport , l'ancien tennisman et suiveur de l’OM Julien Benneteau s’est lâché sur la situation du club phocéen sous la houlette de l’Italien : « Là, Gattuso il n’y a pas d’identité de jeu, il ne s’en sort pas. A un moment donné il avait trouvé le 3-5-2 et c’était plutôt solide, il veut repasser à son schéma préférentiel en 4-3-3 ça ne fonctionne pas et il s’entête dedans. Il dit qu’il n’a pas de solutions mais il s’entête dedans » .

« C’est ce qui va se passer »