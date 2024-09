OM : «Il a eu raison de A à Z», De Zerbi l’a bluffé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche soir, l’OM a obtenu sa quatrième victoire depuis le début de la saison (2-3). Rolland Courbis a tout de même eu des doutes lorsqu’il a vu la composition alignée par Roberto De Zerbi, mais a salué le coaching de ce dernier et notamment les entrées de Pol Lirola, Ulisses Garcia et Jonathan Rowe.

Réduit en infériorité numérique dès la cinquième minute de jeu à la suite de l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM a tout de même réussi à ramener trois points de son déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche soir (2-3). Voir le défenseur argentin écoper d’un carton rouge n’a d’ailleurs pas été une surprise pour Rolland Courbis.

« Quand on a vu la composition d’équipe… »

« Ça ne me dérange pas de constater que De Zerbi est quelqu'un qui a la réputation d’être compétent, et on en a la confirmation. Je le vois dans sa façon de s’exprimer. C’est quelqu’un de très malin. J’ai aussi l’impression que les joueurs ont envie d’être entraînés par De Zerbi, et ça, c’est quelque chose de très important. Maintenant, sur le match d’hier, je le regardais avec trois potes et quand on a vu la composition d’équipe, et qu’on a remarqué qu’il y avait trois joueurs sur quatre qui ne jouaient pas à leur poste, avec deux gauchers pratiquement dans l’axe et Balerdi au poste d’arrière droit, on s’est dit “ouillouillouille”. Un de mes copains a même dit : “Balerdi arrière droit, tu vas voir, on va finir par se faire expulser” », a déclaré Rolland Courbis sur le plateau de L'Équipe du Soir.

« On pouvait avoir des doutes, mais à la fin, il a eu raison de A à Z »

En deuxième mi-temps, Roberto De Zerbi a fait entrer Pol Lirola, Ulisses Garcia et Jonathan Rowe, tous les trois buteurs. Des choix salués par l’ancien entraîneur de l’OM : « Concernant De Zerbi, hier au départ, on pouvait avoir des doutes, mais à la fin, il a eu raison de A à Z. Même avec l’expulsion de Balerdi, il a su trouver des solutions. Il y a des périodes où, en tant qu’entraîneur, tu es inspiré, et d’autres où tu ne l’es pas. En ce moment, en plus de ses qualités, je le trouve inspiré parce que faire entrer trois joueurs en cours de match et les voir marquer chacun un but, si tu ne félicites pas l’entraîneur pour ça… »