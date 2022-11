Foot - OM

OM : Guendouzi, Harit… Après la décision ahurissante de Tudor, le vestiaire lui a lâché ses vérités

Publié le 2 novembre 2022 à 23h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En encaissant un second but à la dernière minute contre Tottenham, l’OM est officiellement éliminé de toute compétition européenne. Alors qu’Igor Tudor a décidé de ne pas avertir ses joueurs du score de l’autre rencontre, ils l’auraient mal pris et lui ont fait savoir à la fin du match.

La pilule a du mal à passer pour l’OM. Après une très bonne première mi-temps conclue par l’ouverture du score de Chancel Mbemba, les Marseillais ont sombré. Clément Lenglet a d’abord égalisé pour Tottenham avant que Pierre-Emile Hojbjerg ne vienne doucher les espoirs de l’OM à la dernière seconde. Un second but fatal puisque les hommes d’Igor Tudor ne se sont même pas maintenus à la 3ème place synonyme de Ligue Europa. Après la rencontre, l’entraîneur marseillais a confirmé que les joueurs n’étaient pas au courant qu’ils étaient 3èmes avant d’encaisser le second but.

« C’était un manque de communication flagrant »

« Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu’on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c’était un manque de communication flagrant. Ce sont des choses qu’on doit apprendre à gérer. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l’accepter et relever la tête », regrette Amine Harit. « On a manqué d'expérience tout simplement sur cette fin de match. Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en huitièmes, mais après l'occasion ratée de Kolasinac (87e), on aurait pu garder ce 1-1... Malheureusement, tout le monde ne savait pas qu'on pouvait se qualifier en Ligue Europa. Il n'y a pas eu une bonne communication et on le paie cash », reconnaît de son côté Matteo Guendouzi.

OM : Amine Harit répond à une insulte, c'est inattendu https://t.co/PdnzRIJWEu pic.twitter.com/L0Ia5Rol7U — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Le vestiaire ne digère pas la décision de Tudor