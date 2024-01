OM : Gattuso va chambouler ses plans ?

Arnaud De Kanel

L'OM reçoit l'AS Monaco ce samedi soir au Vélodrome et l'ambiance risque d'être pesante. En effet, la saison peut basculer du mauvais côté pour les Olympiens qui devront faire sans plusieurs joueurs. De quoi pousser Gennaro Gattuso à changer ses plans et revenir à son ancien système ? Visiblement, on en prend la tournure.

Privé de plusieurs joueurs dimanche dernier, l'OM a en plus de cela perdu Amir Murillo et Bilal Nadir. Ce samedi soir, pour la réception de l'AS Monaco, le secteur défensif est à la peine puisque Samuel Gigot est suspendu et que Chancel Mbemba est à la CAN. Pour maintenir le 3-5-2, des options ont été étudiées.

Qui pour accompagner Balerdi et Meïté ?

Selon RMC Sport , Gennaro Gattuso pourrait tenter de faire reculer Jean Onana d'un cran pour le faire évoluer dans l'axe de sa défense à trois. Mais finalement, le coach de l'OM devrait revenir à son ancien système.

OM : Du changement est annoncé en interne https://t.co/bMt6nw2n4V pic.twitter.com/QKVhh4zUch — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Retour au 4-3-3 pour Gattuso