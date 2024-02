OM : Gattuso se lâche sur Aubameyang

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir (20h45), l’OM se rend à Lyon pour un choc face à l’OL. Une rencontre cruciale pour le club phocéen, qui pourrait se passer de Jordan Veretout et de Pierre-Emerick Aubameyang, tous deux incertains pour ce choc de la 20ème journée de Ligue 1. Ce vendredi, Gennaro Gattuso a donné des nouvelles du Gabonais.

L’OM se doit de réagir. Après avoir terminé l’année 2023 sur un très bon rythme, Marseille a calé en janvier. Le club marseillais reste sur trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, et espère pouvoir sortir vainqueur de l’Olympico dimanche soir. Mais pour cette rencontre déterminante, Gennaro Gattuso pourrait voir plusieurs de ses cadres être absents.

Aubameyang incertain pour le choc face à l’OL

Outre Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Pierre-Emerick Aubameyang sont incertains pour cette rencontre face à l’OL. En effet, les deux joueurs ont manqué la séance d’entraînement de ce vendredi matin, le Gabonais ayant effectué des exercices individuels en salle. Concernant le milieu de terrain, il s’agirait de douleurs musculaires…

« Pierre c'était plus par précaution »