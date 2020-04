Foot - OM

OM : Eyraud envoie un message aux joueurs pour la baisse des salaires

Publié le 18 avril 2020 à 22h10 par B.C.

Dans des propos publiés sur le site de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a affiché le souhait de rapidement trouver un accord avec les joueurs pour la baisse de leurs salaires.