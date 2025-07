OM - De Zerbi : La réponse qui dérange sur le PSG !

Ce mardi, Roberto De Zerbi a accordé une grande interview à L’Equipe avant le début de la saison. A l’occasion de celle-ci, il a notamment été question de la rivalité entre l’OM et le PSG. L’Italien a alors tenu des propos forts concernant le Classique entre les deux clubs. Une réponse qui en a d’ailleurs dérangé plus d’un…

Alors que les matchs entre le PSG et l’OM en Ligue 1 sont attendus chaque saison, Roberto De Zerbi a un avis particulier sur ce Classique du football français. En effet, dans un entretien, l’entraîneur italien a évoqué à propos de la rivalité entre les deux clubs : « Nous voulons rivaliser avec Paris mieux que ce que nous avons fait la saison dernière. Je ne dis que le PSG est plus grand que l'OM. Je dis qu'ils ont eu jusqu'à maintenant plus de force que l'OM. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Classico, c'est Juve-Inter, sur dix rencontres, quatre victoires de l'Inter, cinq de la Juve, et un nul. Le Classique, PSG-OM, sur 23 matches, 19 victoires de Paris, 3 nuls et une victoire de l'OM, pour moi ce n'est pas un Classico. Après si vous voulez continuer à parler de Classico, parlez de Classico ».