Transfert à l’OM : La discussion décisive avec Habib Beye !

C’est officiel depuis ce mardi, Quentin Merlin est désormais un joueur du Stade Rennais. Après Valentin Rongier, le latéral gauche a quitté l’OM pour rejoindre l’effectif d’Habib Beye. Alors que ce transfert a fait beaucoup de bruit étant donné que Merlin a été formé chez le rival nantais, le principal intéressé s’est expliqué sur les raisons de son choix, soulignant notamment l’importance de celui qui est désormais son entraîneur.

En Ligue 1, Rennes et le FC Nantes sont deux rivaux, mais cela n’empêche pas certains joueurs de jouer pour les deux clubs. On vient d’ailleurs de le voir sur le marché des transferts avec les deux transferts en provenance de l’OM de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Formés chez les Canaris, les deux joueurs sont désormais rennais. Alors que le transfert de Merlin a été officialisé ce mardi, l’ancien Olympien s’est expliqué.

« Ça m’a aussi confirmé dans ma venue au Stade Rennais » Et pour les médias du Stade Rennais, Quentin Merlin a notamment évoqué l’importance de ses discussions avec Habib Beye, coach breton. « J’ai eu des échanges avec le coach sur plusieurs dispositifs qu’il pouvait utiliser où comment j’allais être positionné. On a beaucoup parlé par rapport à ça et c’est très intéressant ce qu’il compte faire. Ça m’a aussi confirmé dans ma venue au Stade Rennais », a confié la recrue rennaise.