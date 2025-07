Mercato - PSG : La réponse fracassante préparée pour Désiré Doué !

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais pour 50M€, Désiré Doué en vaudrait désormais presque le double. L’international français a été l’une des grandes révélations de la saison au Paris Saint-Germain et son nom est sur toutes les lèvres, avec évidemment une longue liste de clubs qui aimeraient bien l’avoir.

Certains annonçaient une saison catastrophe au PSG, après le départ de Kylian Mbappé. Un an après, ces oiseaux de mauvais augure ont l’air bien bête. Car à Paris on n’a pas seulement remporté la Ligue des Champions, mais on a surtout trouvé des tout nouveaux prodiges qui font saliver n’importe quel club au monde.